До конца сентября ремонт дороги планируется завершить
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Капитальный ремонт на улице Гридасова в Барнауле на участке между улицами Малахова и Власихинской ведется с мая текущего года. До конца сентября ремонт дороги планируется завершить. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Работы на участке улицы Гридасова продолжались все лето. За это время было выполнено устройство тротуаров и проведен ремонт горловин сантехнических колодцев и колодцев связи. А также была восстановлена сеть ливневой канализации и построен дополнительный тротуар. На следующей неделе будет укладываться верхний слой асфальта.
До окончания работ на улице будет проведено благоустройство: появится озеленение, искусственные неровности, новые знаки и разметка. Работы здесь выполнял МБУ «Автодорстрой» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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