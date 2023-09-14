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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:08

На улице Гридасова в Барнауле заканчивается ремонт дороги

Ремонт планируют закончить до конца сентября
Александр Коровниченко
До конца сентября ремонт дороги планируется завершить

До конца сентября ремонт дороги планируется завершить

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Капитальный ремонт на улице Гридасова в Барнауле на участке между улицами Малахова и Власихинской ведется с мая текущего года. До конца сентября ремонт дороги планируется завершить. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы на участке улицы Гридасова продолжались все лето. За это время было выполнено устройство тротуаров и проведен ремонт горловин сантехнических колодцев и колодцев связи. А также была восстановлена сеть ливневой канализации и построен дополнительный тротуар. На следующей неделе будет укладываться верхний слой асфальта.

До окончания работ на улице будет проведено благоустройство: появится озеленение, искусственные неровности, новые знаки и разметка. Работы здесь выполнял МБУ «Автодорстрой» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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Работы продолжаются (подробнее)