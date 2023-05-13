Шесть участков дорог ремонтируют в Барнауле по нацпроекту

Всего по нацпроекту в этом году отремонтируют 12 участков дорог Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на шести участках проводят работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом пишет мэрия.

На улице Гущина уже уложили нижний слой асфальта, рабочие устанавливают бордюрный камень вдоль проезжей части, а также обустраивают парковочные карманы и тротуары.

На улице Радужной занимаются расширением проезжей части, а на Островского в ближайшие дни приступят к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Затем аналогичные работы начнут на участке улицы Малахова от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора.

Также дорожники работают на проспекте Космонавтов. Там отремонтируют участок от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта. Кроме того, проводят работы на улице Звёздной.

Всего по нацпроекту в этом году отремонтируют 12 участков дорог Барнаула.