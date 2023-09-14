В Алтайском крае водитель погрузчика насмерть задавил работницу склада

Водитель погрузчика ехал назад и не заметил женщину Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В селе Новокалманка Усть-Калманского района Алтайского края в результате происшествия в складском помещении погибла женщина. Об этом сообщают в Прокуратуре и Следственном комитете региона.

13 сентября в складе одного из сельскохозяйственного предприятия водитель погрузчика занимался уборкой зерна. В какой-то момент он начал движение назад и не заметил женщину, которая занималась уборкой помещения и наехал на нее. В результате женщина скончалась на месте.

В настоящее время заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проходит следствие и прокурорские проверки.

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