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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 12:02

В Алтайском крае водитель погрузчика насмерть задавил работницу склада

Водитель погрузчика задавил работницу склада на Алтае
Александр Коровниченко
Водитель погрузчика ехал назад и не заметил женщину

Водитель погрузчика ехал назад и не заметил женщину

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В селе Новокалманка Усть-Калманского района Алтайского края в результате происшествия в складском помещении погибла женщина. Об этом сообщают в Прокуратуре и Следственном комитете региона.

13 сентября в складе одного из сельскохозяйственного предприятия водитель погрузчика занимался уборкой зерна. В какой-то момент он начал движение назад и не заметил женщину, которая занималась уборкой помещения и наехал на нее. В результате женщина скончалась на месте.

В настоящее время заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проходит следствие и прокурорские проверки.

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