Полез за утками: алтайские спасатели вытащили из трясины тонущего охотника

Достали мужчину из трясины с помощью веревки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Очередная трагедия могла случиться на алтайском озере Щекулдук, но благодаря слаженной работе спасателей все остались живы. Молодой мужчина отправился на охоту, подстрелил уток и решил их достать из озера, но угодил в трясину. На помощь ему подоспели сотрудники 72-й пожарной части, рассказали в МЧС по краю.

- Другие люди охотились, но на помощь никто не приходил. Позвонил в 112. Благодаря спасателям я сейчас стою здесь на своих двух ногах. Жив и здоров, - поблагодарил мужчин охотник Иван.

Охотник увяз в трясине Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Как рассказывают сами сотрудники МЧС, к ним поступило сообщение, что на реке Щекулдук тонет человек. Нашли его не сразу, так как озеро большое, но в итоге до мужчины получилось докричаться.

- Нашли и по камышам, по лесополосе добрались. С помощью 30-метровой веревки достали. Можно сказать, он родился второй раз, - рассказал один из спасателей.

Ранее мы писали, как в Республике Алтай сотрудники МЧС эвакуировали вертолетом туриста, который застрял на горе. Он находился на высоте 4030 метров на гребне перед пиком Делоне. За ночь выпало много снега, тропу и страховочные перила занесло, и турист оказался в снежной ловушке.

О том, что он не может спуститься, мужчина сообщил на ближайшую туристическую стоянку. В итоге туриста забрал вертолет с помощью троса и крюка. Вертолет подлетел максимально близко к мужчине, и он сам подцепился на крюк. Операция по спасению окончилась успешно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тропу засыпало снегом: на Алтае с помощью вертолетного троса эвакуировали с горы туриста

Туриста из Владивостока эвакуировали с горы на Алтае с помощью вертолетного троса (подробнее)