В Алтайском крае шесть школ закрыли на карантин

Частично закрыты 328 классов в 49 школах Фото: Олег УКЛАДОВ

В районах Алтайского края полностью закрыты на карантин шесть школ. Также частично были закрыты 328 классов в 49 школах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в регионе за прошлую неделю заболело более 16 тыс. человек. Основная возрастная группа, где быстро растет рост заболевших – это школьники от 7 до 14 лет. Специалисты отмечают, что это явление сезонное и ничего удивительного в этом нет.

Также в крае регистрируются и случаи заболевания коронавирусом. За прошлую неделю заболело 149 человек. Это число небольшое, особенно в сравнении с показателями прошлых лет.

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