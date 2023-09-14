В Барнауле можно бесплатно пройти диагностику рака головы и шеи

Прием онкологов, в рамках акции будет вестись с 8:00 до 14:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18 по 22 сентября в Алтайском краевом онкологическом диспансере любой желающий старше 18 лет, может бесплатно пройти диагностику рака головы и шеи.

Проверить можно будет любые подозрительные новообразования на коже головы и шеи, в полости рта и носа. При это, опухоли мозга не относятся к патологиям головы, отмечают в онкоцентре.

- Любая долго незаживающая «болячка» (дольше 1 месяца) – это повод показать ее врачу, - напомнила заведующая поликлиникой «Надежда» Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяна Синкина.

Прием онкологов, в рамках акции будет вестись с 8:00 до 14:00. Записаться на осмотр и консультацию можно уже сейчас по телефону (3852) 502-909. При себе на приеме необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.