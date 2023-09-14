Власти Барнаула обсудили с перевозчиками новые контракты и обновление автобусов

Условие долгосрочных контрактов – ежегодная покупка новых автобусов. Фото: Вечерний Барнаул

В Барнауле прошло совещание заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев с перевозчиками города. Основным вопросом стало обсуждение долгосрочных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В августе 2023 года мэр Вячеслав Франк предложил заключать с пассажироперевозчиками долгосрочные контракты. Это должно помочь предприятиям планировать свою работу на больший срок и уверено привлекать дополнительные средства.

Одно из условий долгосрочных контрактов – ежегодная покупка новых автобусов. В ходе совещание перевозчики внесли свои предложения по вопросу обновления транспорта. Антон Шеломенцев поручил профильному комитету проработать условия и сроки обновления автобусов.

В этом году контракты с 2024 по 2030 год планируется заключить по следующим маршрутам: №2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 117э, 150.

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