Новые большие автобусы появились в Барнауле: показываем, как они выглядят

До конца года город получит еще несколько новых автобусов. Фото: Вечерний Барнаул

В Барнауле пассажироперевозящая компания ООО «Евробус-плюс» закупила три новых автобуса. Как сообщили в городской администрации, два уже вышли на линию, а третий автобус выйдет в течение недели. Рассказываем, что это за машины и как они выглядят.

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

Перевозчик приобрел транспорт для работы на двух популярных маршрутах №35 и №53. Автобусы большого класса марки Yutong были произведены в этом году, пробега у них нет. В покупку нового транспорта перевозчик инвестировал около 45 млн рублей. Как отметил гендиректор компании Роман Арапов, марку автобусов было выбрать непросто, к этому делу подошли основательно.

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

- Здесь имеются камеры заднего вида, это обеспечит дополнительную безопасность движения, установлено видеонаблюдение в салоне с выходом на экран водителя, имеется система автоматического пожаротушения, - отметил представитель пассажироперевозящей компании.

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

Фишкой автобусов является и то, что они могут подниматься выше или ниже в зависимости от дорожной обстановки, а также наклоняться в сторону для удобства посадки пассажиров отдельной категории. И главное – зимой барнаульцы, наконец, перестанут мерзнуть в общественном транспорте, так как автобусы оборудованы сразу семью отопителями.

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

Длина автобуса составляет 11 метров, а пассажировместимость – 85 человек. Посадочных мест 29. При этом пользоваться услугами общественного транспорта смогут маломобильные граждане и пассажиры с колясками – для этого даже предусмотрен специальный пандус.

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

Пока что два автобуса вышли на маршрут №35, еще один новый выйдет в течение недели на маршрут №53. Сейчас на него оформляется вся необходимая документация.

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

К слову, перед выходом автобусов на линию предприятие посетил замглавы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Он отметил, что чем больше будет таких автобусов в городе, чем комфортнее станет проезд в общественном транспорте. В последний раз новые автобусы большой вместимости закупали в городе десять лет назад, так что событие поистине важно для Барнаула.

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

Город принимает многочисленные меры для поддержки перевозчиков. К примеру, разработан нормативно-правовой акт для заключения семилетних контрактов с предприятиями. Это обеспечит гарантии перевозчикам для планирования и развития на долгосрочный период. Первые конкурсные процедуры объявят уже в сентябре.

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

Антон Шеломенцев напомнил, что этот год крайне положительный для развития транспортной сферы. Так, ранее город получил новые трамваи, а до конца года получит еще несколько новых автобусов.

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

Новые автобусы. Фото: Вечерний Барнаул

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