Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Сейчас в Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону Фото: Анна СЕМИНА

В администрации Барнаула прошло совещание, в котором приняли участие заместители главы города и руководители профильных комитетов. На совещании обсуждался и вопрос начала отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Традиционно в третьей декаде сентября начинается подача тепла в Барнауле. Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин сообщил, что сейчас в Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.

После 20 сентября начнется подача тепла в социальные объекты, по заявкам.

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