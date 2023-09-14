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НовостиОбщество14 сентября 2023 8:43

Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Тепло начнут подавать с 20 сентября
Александр Коровниченко
Сейчас в Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону

Сейчас в Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону

Фото: Анна СЕМИНА

В администрации Барнаула прошло совещание, в котором приняли участие заместители главы города и руководители профильных комитетов. На совещании обсуждался и вопрос начала отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Традиционно в третьей декаде сентября начинается подача тепла в Барнауле. Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин сообщил, что сейчас в Барнауле завершается подготовка к отопительному сезону.

После 20 сентября начнется подача тепла в социальные объекты, по заявкам.

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