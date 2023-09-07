Дата подключения потребителей к теплу зависит от температуры за окном Фото: Анна СЕМИНА

С каждым днем столбики термометров опускаются все ниже, и жители уже интересуются, когда начнется отопительный сезон в Барнауле 2023. Рассказываем, что известно на данный момент.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, ежегодно отопительный сезон в краевой столице стартует ориентировочно в середине сентября. Точной даты на данный момент нет.

- Решение о старте сезона принимает администрация Барнаула, - пояснили в СГК.

Дата подключения потребителей к теплу зависит, в первую очередь, от погоды. Согласно Постановлению Правительства РФ, в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха должна быть не выше 8 градусов тепла. При этом в первую очередь, как правило, тепло подают в социальные объекты -школы, детсады, больницы.

К слову, судя по данным портала Gismeteo, в сентябре дневные температуры воздуха будут не ниже +12 градусов. Кроме того, в ближайшие две недели нас ждет бабье лето!

Что касается подготовки города к зимнему периоду, то в настоящее время компания завершает работы на теплосетях. Позади все гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных трубопроводов. Опрессовка в этом году проводилась в несколько этапов, что позволило сократить периоды отключения горячей воды. Всего теплоэнергетики проверили 924 километра трубопроводов и выявили 450 потенциально аварийных участка.

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