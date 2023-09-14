В Барнауле выбрали название для сквера на пересечении улиц Ускова и Взлетной

Сквер будет называться «Взлетный» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле жители города выбрали название для сквера на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. Теперь, когда новое название утвердят, сквер будет называться «Взлетный». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее жители города могли предложить свои варианты названий для сквера. Всего их поступило 38. Специально созданная рабочая группа выбрала из их числа 6 вариантов названия сквера: «Взлетный», «Семейный», «Молодежный», «Апрельский», «Свиданий» и Авиаторов».

После этого проходило голосование, в ходе которого барнаульцы выбрали название «Взлетный». Культурологическая комиссия должна рассмотреть этот вариант и позже он должен быть утвержден постановление администрации города.

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