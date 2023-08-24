Парк «Центральный» в Барнауле могут открыть для посетителей в сентябре

В парке появится новый фонтан Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Парк «Центральный» в Барнауле, в котором заканчивают работы по благоустройству, могут открыть для посетителей уже в конце сентября. Об этом во время пресс-конференции рассказал Валерий Паршков, председатель комитета по культуре краевой столицы.

Работы в парке проведены на 85%. Сейчас специалисты занимаются монтажом и подключением фонарей, в ближайшее время установят туалеты, смонтируют видеонаблюдение. Также в парке подготовили площадку для катка, ее расширили и положили новый асфальт. Плитку решили не использовать, так как она может прийти в негодность после того, как ее зимой зальют водой.

Из новшеств - в парке появится интересный пешеходный фонтан, пройдя по которому можно будет охладиться. Монтаж объекта уже завершен, специалисты занимаются облицовкой.

– Подрядчик говорит нам, что к концу сентября все будет готово. Я думаю, что в сентябре-октябре мы откроем парк для посещений. Это будет очень интересное, красивое, востребованное место для отдыха горожан, – подчеркнул Валерий Паршков.

Напомним, работы в парке «Центральный» стартовали в мае этого года. Объект стал победителем народного голосования в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На благоустройство парка выделили более 100 млн рублей.

В частности, проектом предусмотрены новые дорожки, беседки и игровая площадка для детей. Также обновят ландшафтный дизайн, заменят уличное освещение и установят камеры видеонаблюдения. Также в парке появятся более 60 скамеек, 80 урн, в том числе несколько для раздельного сбора мусора, две велопарковки и туалетный модуль. Будет проведено и озеленением территории – осенью там высадят ели, рябины и ивы.

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