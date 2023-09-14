В Алтайском крае стартовал прием заявок на гранты в сфере социального и молодежного предпринимательства

Фото: Образовательный центр «Имка Прайм»

С 13 сентября в Алтайском крае стартовал прием заявок на получение грантов в сфере социального и молодежного предпринимательства.

Грантополучателем может стать любой субъект малого и среднего предпринимательства, включенный в реестр социальных предпринимателей, либо созданный физлицом в возрасте до 25 лет включительно. Заявки принимаются в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

– Соискатель представляет в управление заявку на бумажном носителе в одном экземпляре, - говорят в ведомстве.

Документы принимают с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 17 часов, обед с 13.00 до 13.48. Задать дополнительные вопросы и получить консультации можно по телефонам: (3852) 24-24-82, 38-05-18. Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры располагается по адресу: г.Барнаул, улица Молодежная, 26, кабинет 503.

Объявление о проведении отбора. Формы документов, по которым осуществляется прием заявок, требования к участникам и прочие условия, размещены на сайте управления в разделе: финансово-кредитная поддержка.

Справка

Гранты предоставляются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».