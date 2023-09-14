В Барнауле с 14 по 17 сентября ограничат движение в районе Гребного канала

В Барнауле пройдут международные соревнования «Алтайская регата» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 14 по 17 сентября пройдут международные соревнования «Алтайская регата. Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ». В связи с этим в районе Гребного канала ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение для транспорта будет перекрыто по проезжей части дороги, ведущей от Новосибирского тракта до СДЮСШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко, на участке от пункта пропуска зрителей до границы школы вдоль железнодорожной насыпи в сторону города Новоалтайска. Ограничение будет действовать в дни соревнований с 7:00 до 20:00.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и по возможности выбирать пути объезда.

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