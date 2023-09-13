«Алтайская регата»: гребите на праздник!

В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 16 стран мира Фото: Олег УКЛАДОВ

В состязаниях «Алтайской регаты» примут участие более 400 спортсменов из 16 стран мира. Победителей ждут кубки и медали, а зрителей - яркое спортивное зрелище, накал страстей, развлекательная программа, фуд-корт и ярмарка ремесленников.

Карнавал на сапах

В заключительный день соревнований пройдет костюмированный карнавал на сапах. Уж такое точно нельзя пропустить, ведь в Барнауле подобного шоу еще не было.

- Принять участие в карнавале могут не только спортсмены, но и любители, с подготовленными костюмами или без! Приглашаем вас присоединиться к этому яркому событию! - призывают организаторы.

Участникам карнавального сапбординга предстоит проплыть полкилометра в одну стороны и столько же обратно. Старт начнется от пляжа на гребном канале 17 сентября примерно в 15.30.

- Скорость движения не повлияет на решение конкурсной комиссии - победителем станет автор самого выразительного образа, который сумеет артистично, зрелищно и необычно реализовать идею карнавала на воде, - рассказывают в Алтайтурцентре. - Декорировать разрешается не только себя, но и доску. Но так, чтобы оформление не мешало другим участникам, не препятствовало плавучести сапборда и позволяло без затруднений взобраться на него, если вдруг райдер оказался в воде.

Организаторы «SUPряжения» рекомендуют интегрировать в образ спасжилет, а для несовершеннолетних участников (14 - 17 лет) это обязательное условие.

Участие в костюмированном шествии на сапах по гребному каналу - бесплатное. Если у вас нет сапборда, его можно арендовать в спортклубе «Буревестник» за 650 рублей. Участники «SUPряжения» будут проходить к месту старта по регистрационному списку, а болельщики - по билетам.

Для участия в карнавальном заплыве на сапах необходимо зарегистрироваться до 15 сентября на сайте vk.cc/cqBYSR. Регистрации на месте старта не будет!

Для заплыва на сапах разрешено декорировать не только себя, но и доску. Фото: Валерий Степанюк, Алтайтурцентр

Развлечения

Помимо эффектных заездов, на протяжении всех трех дней «Алтайской регаты» будут проходить развлекательные программы для зрителей - концерты, конкурсы, игровые и лаунж-зоны, фуд-корты, ярмарки от алтайских производителей и множество других активностей.

Одним из главных сюрпризов развлекательной программы станет выступление звезд МТV - Dj Twins. Это топовый проект, состоящий из двух очаровательных и стильных близнецов, известных не только в России, но и за рубежом.

- Девушки являются официальными диджеями таких спортивных событий, как турнир UFC, ЧМ по футболу и Формула 1! - отмечают организаторы.

Также настроение на танцполе поддержат самые яркие DJ и кавер-группы.

Цена входного билета: 200 - 300 рублей за каждый день. Возрастные ограничения: 6+

КСТАТИ

В рамках соревнований «Алтайская регата» пройдет автограф-сессия с олимпийскими чемпионами Юрием Постригай и Александром Дьяченко!

ПОДСКАЗКА «КП»

Как добраться до гребного канала

15, 16 и 17 сентября с остановки «Площадь Октября» (пр. Калинина, со стороны Молодежного театра Алтая) с 8.00 будут курсировать бесплатные автобусы. Отбывать на гребной канал автобусы будут по мере заполняемости, с интервалом 5 - 10 минут. Автобусы будут с табличкой «Гребной канал».

Также в дни «Алтайской регаты» будет ходить электричка до станции «Гребной канал» (маршрут следования Барнаул - Красный Боец). Стоимость проезда - 22 рубля. Отправление из Барнаула: 6.20, 09.10, 12.26, 18.10, 18.32, 20.33.

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