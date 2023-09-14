Житель Барнаула стал участником кулинарного шоу «Молодые ножи»

Блюда Артема Агафонова высоко оценил шеф-повар Константин Ивлев. Фото: скриншот трансляции телеканала «Пятница»

Артем Агафонов из Барнаула работает шеф-поваром в доме-ресторане «Ясная поляна». И недавно он стал участником шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница».

В первом этапе Артем правильно угадал по подсказкам, что ему нужно приготовить блюдо «Цепелины», из литовской кухни. Во втором этапе он успешно сделал тёплый салат с карамелизированными баклажанами, зобной железой, соусом а-ля майонез и яйцом пашот. Блюдо высоко оценил ведущий шоу, шеф-повар Константин Ивлев.

В финале Артем приготовил закуску с паштетом из оленины и запечённой вырезкой из оленины, маринованной в можжевеловых ягодах. Однако некоторые технические огрехи, на которые обратил внимание Константин Ивлев и специальный гость шоу – Владимир Пресняков, не позволили барнаульскому шефу победить. Артем занял второе место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Барнаула принесла на кастинг «Битвы шефов» оленину с тыквой

Выпуск кулинарного шоу покажут 11 сентября на телеканале «Пятница» (подробнее)