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НовостиОбщество11 сентября 2023 8:02

Жительница Барнаула принесла на кастинг «Битвы шефов» оленину с тыквой

Выпуск кулинарного шоу покажут 11 сентября на телеканале «Пятница»
Александра Сапожкова
Выйдет передача 11 сентября в 19 часов. Скриншот видео программы «Битва шефов»

Выйдет передача 11 сентября в 19 часов. Скриншот видео программы «Битва шефов»

Фото: телеканал «Пятница»

Жительница Барнаула приняла участие в кастинге популярного кулинарного шоу «Битва шефов», передает «Толк».

24-летняя Анастасия Ильиных принесла на кастинг необычное блюдо – оленину с шишками и тыквой. Шефы Ренат Агзамов и Константин Ивлев оценят блюдо и решат, будет ли Анастасия дальше участвовать в шоу.

Выйдет передача 11 сентября в 19 часов на телеканале «Пятница».

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