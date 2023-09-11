Жительница Барнаула принесла на кастинг «Битвы шефов» оленину с тыквой

Выйдет передача 11 сентября в 19 часов. Скриншот видео программы «Битва шефов» Фото: телеканал «Пятница»

Жительница Барнаула приняла участие в кастинге популярного кулинарного шоу «Битва шефов», передает «Толк».

24-летняя Анастасия Ильиных принесла на кастинг необычное блюдо – оленину с шишками и тыквой. Шефы Ренат Агзамов и Константин Ивлев оценят блюдо и решат, будет ли Анастасия дальше участвовать в шоу.

Выйдет передача 11 сентября в 19 часов на телеканале «Пятница».

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