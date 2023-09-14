В Барнауле пенсионер на УАЗе сбил школьницу на пешеходном переходе

ДТП произошло на Змеиногорском тракте Фото: Олег УКЛАДОВ

13 сентября в Барнауле на Змеиногорском тракте 74-летний водитель сбил третьеклассницу на пешеходном переходе.

Пенсионер двигался за рулем автомобиля «УАЗ 374194» по Змеиногорскому тракту и допустил наезд на 9-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей была оказана помощь, она была госпитализирована.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратора проводит проверку.

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