В Барнауле пенсионер на УАЗе сбил школьницу на пешеходном переходе

ДТП произошло на Змеиногорском тракте
Фото: Олег УКЛАДОВ
13 сентября в Барнауле на Змеиногорском тракте 74-летний водитель сбил третьеклассницу на пешеходном переходе.
Пенсионер двигался за рулем автомобиля «УАЗ 374194» по Змеиногорскому тракту и допустил наезд на 9-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей была оказана помощь, она была госпитализирована.
Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратора проводит проверку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Смертельное ДТП произошло 12 сентября на алтайской трассе
Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с КамАЗом (подробнее)