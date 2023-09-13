Смертельное ДТП произошло 12 сентября на алтайской трассе

Последствия столкновения. Скриншот видео со страницы "Инцидент Бийск"

Вечером 12 сентября на дороге «Быстрянка-Красногорское» произошло массовое ДТП, в котором погиб один из водителей.

Авария произошла в 19.30 на 27-м километре трассы, на въезде в село Красногорское. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Toyota Allion врезался в «Ниву», которая ехала в попутном направлении.

– После мужчина не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «КамАЗ», за рулем которого находился 36-летний водитель, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

«Нива» же улетела в кювет и перевернулась. Ее водитель получил травмы. Медицинскую помощь ему оказали в Красногорской центральной районной больнице. А вот иномарка от столкновения с грузовиком превратилась в груду металла. Ее водитель погиб на месте.

По факту ДТП проводится проверка.