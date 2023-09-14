В Бийске на 28-летнего мужчину наехал трамвай

Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске под колеса трамвая попал 28-летний мужчина. Происшествие случилось 12 сентября в районе Лесозавода. Об этом сообщает телеграм-канал станции скорой медицинской помощи (Бийск).

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести. В результате травматической ампутации пострадавший лишился пяточной кости и пальцев стопы.

Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь мужчине. После этого его доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Медики напоминают о необходимости быть внимательными при переходе через трамвайные и ж/д пути.

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