В Бийске на 28-летнего мужчину наехал трамвай

Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в больницу
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске под колеса трамвая попал 28-летний мужчина. Происшествие случилось 12 сентября в районе Лесозавода. Об этом сообщает телеграм-канал станции скорой медицинской помощи (Бийск).
В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести. В результате травматической ампутации пострадавший лишился пяточной кости и пальцев стопы.
Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь мужчине. После этого его доставили в тяжелом состоянии в больницу.
Медики напоминают о необходимости быть внимательными при переходе через трамвайные и ж/д пути.
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