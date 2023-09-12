Минсоцзащиты на Алтае пригрозило инвалиду судом и потребовало вернуть 785 рублей, выплаченных ему ошибочно

От грозного официального письма у родственников инвалида поднялось давление Фото: Олег УКЛАДОВ

73-летний барнаулец Геннадий Панов (фамилия изменена по просьбе родственников) еще до недавнего времени был бодрым, подтянутым и спортивным пенсионером. Но в январе мужчину увезли по скорой с инсультом. Сегодня в семье беда - Геннадий Владимирович стал инвалидом второй группы с нарушением физической и умственной деятельности.

Беспомощного отца забрала к себе его дочь Елена. На днях женщину изумило грозное письмо от управления Минсоцзащиты Алтайского края.

- Это было досудебное предписание, - рассказывает Елена. – Сначала его отправили отцу по адресу, где он прописан. В официальном письме говорилось, что теперь папе отменяется выплата, которую он получал как ветеран труда, потому что он будет получать выплату как инвалид.

В письме, посланном человеку с когнитивными нарушениями, который и до почтового ящика сам не сможет дойти, сообщается, что по его вине ему было выплачены лишние 785 рублей.

Вина состоит в том, что в течение 14 дней со дня получения инвалидности в июле ни Геннадий Владимирович, ни его представитель (кстати, никакого законного представителя пенсионеру пока официально не назначено) не сообщили об этом в Управлении Минсоцзащиты. И теперь, грозили в письме, если он не вернет сам эти деньги до 25 августа, управление Минсоцзащиты имеет право взыскать данную сумму в судебном порядке.

25 августа Елена получила по WhatsApp скрин этого досудебного предписания.

- Я, конечно, поспешила в банк, пришлось бросить все важные дела, потому что это был последний день и отправила 785 рублей. За перевод с меня взяли еще и комиссию 50 рублей, - рассказывает женщина. - Но если бы не было меня, письмо бы лежало в почтовом ящике, и потом на папу подали в суд? Это же абсурд какой-то. Мало того, нас никто не уведомлял о том, что мы должны звонить в Минсоцзащиты, что в компьютерный век эта информация о получении инвалидности должна, на мой взгляд, быть в общей базе данных, но самое главное, что это лишнее издевательство над семьями, в которых и так большое горе…

Официально

В официальном письме инвалиду от Управления соцзащиты объясняется, что вопросы назначения и выплаты ЕДВ (единой денежной выплаты) регулируются в том числе «Порядком предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям ветеранов». В соответствии с п. 30 «Порядка» при наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на получение ЕДВ (изменение места жительства, получение ЕДВ по другим льготным основаниям, заявитель (его представитель) обязан сообщить управлению социальной защиты о таких обстоятельствах в 14-дневный срок.

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