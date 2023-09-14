Следующей весной Барнаул украсят 75 тыс. тюльпанов

Специалисты ведут осенние работы на городских клумбах и цветниках Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» ведут осенние работы на городских клумбах и цветниках. Идет уборка однолетних растений и посадка многолетних. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 15 октября в Барнауле планируется высадить 75 тыс. луковиц тюльпанов, цветы которых украсят Барнаул весной следующего года. Суммарная площадь таких цветников – 2 тыс. квадратных метров. Они находятся на площадях Мира и Баварина, по проспекту Ленина, Павловскому тракту, по улицам 50 лет СССР, Юрина и другим.

Также специалисты приводят в порядок многолетние растения: деление, обрезка, пересадка при необходимости. Некоторое виды растений на зиму укроют лапником.

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