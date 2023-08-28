Барнаульцы обсудили концепцию благоустройства бывшего парка имени Ленина

В Барнауле на стратегической сессии обсудили концепцию благоустройства бывшего парка имени Ленина Фото: "Вечерний Барнаул"

В Барнауле на стратегической сессии обсудили концепцию благоустройства бывшего парка имени Ленина. Об этом пишет мэрия.

Благоустройством парка займутся в следующем году, проект разделят на несколько этапов. Власти уверены, что общественное проектирование позволяет более комплексно проработать проект, благодаря чему парк будет более востребован среди жителей краевой столицы.

В сессии приняли участие эксперты, архитекторы, дизайнеры, депутаты и активисты. Барнаульцев разделили на пять групп, каждая из которых формировала предложения по спортивному направлению, включению культурных мероприятий, для детей, развлечений и экопарка.

В итоге каждая группа представила проект по своему направлению. Предложения направят специалистам, которые разработают проект благоустройства.

Ранее мы рассказывали о работах в другом парке Барнаула, «Центральном». Его могут открыть для посетителей уже в конце сентября.