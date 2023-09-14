В крае продолжается и кормозаготовительная кампания Фото: Олег УКЛАДОВ

12 сентября прошло совещание в формате видеосвязи, на котором Александр Лукьянов, заместитель Председателя Правительства Алтайского края, рассказал о ходе уборочной кампании Анатолию Серышеву, полномочному представителю Президента России в Сибирском ФО. Об этом сообщает Минсельхоз региона.

На совещание было отмечено, что в Алтайском крае убрано 38% площадей зерновых и зернобобовых культур и намолочено 1,9 млн тонн зерна. Из собранных объемов 300 тыс. тонн – озимые культуры, 890 тыс. тонн – яровые. Также в крае идет уборка сахарной свеклы, рапса, льна масличного, картофеля и овощей. Продолжается и кормозаготовительная кампания.

- Несмотря на непростые погодные условия этого года, в будущем нельзя допускать снижения площади посевов, нужно сохранять положительную динамику развития АПК Сибири, создавать новые предприятия по глубокой переработке продукции, - подчеркнул Анатолий Серышев.

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