«Убирать урожай больше нечем»: накануне уборочной кампании у алтайского фермера сожгли всю сельхозтехнику

Суммарный ущерб от поджога составил более 4 млн рублей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В ночь с 22 на 23 августа недалеко от поселка Волга Первомайского района у фермера Алексея Бутырского сгорела вся имеющаяся сельхоз техника. Ущерб для агрария составил свыше 4 млн рублей. Всего от огня пострадали 3 комбайна и 4 трактора. Техника далеко не новая, одному комбайну уже 40 лет, но, по словам Алексея, это все, что у него было.

По всей вероятности, случившееся ЧП – не иначе, как поджог. Причем время для него было выбрано самое горячее - 23 августа должна была начаться уборочная кампания. Теперь фермер не знает, как теперь быть и что ему делать.

Мужчина записал видеообращение к другим аграриям с просьбой помочь ему с уборкой урожая.

- Убирать нечем. Я хочу обратиться за помощью. Всю жизнь сами, всю жизнь ни у кого не просили, всю жизнь мы работаем не благодаря, а вопреки. И все, что мы заработали, стоит сейчас в поле обгоревшее. Если кто-то может оказать помощь в уборке урожая, если у кого-то есть свободные комбайны, мы будем очень благодарны. Денег у нас нет. На счету у меня красивая сумма, но есть один нюанс – эта сумма с минусом. Кредиты, как у многих. И отдавать их будет нечем, если мы не соберем урожай, - говорит Алексей.

Крестьянско-фермерское хозяйство основал отец Алексея. Все начиналось еще с 60 гектар, сейчас же засеяно 400 – пшеница, гречиха, овес и соя. Для фермера потеря всей техники – это настоящая беда, которая пришла к нему по непонятной причине.

- Как, из-за чего некогда рассуждать. Никому не должны, никто не должен нам. Ни с кем не ссорились. Кто это сделал, по какой причине мне не ясно, - сокрушается фермер.

Сейчас перед ним стоит две проблемы: первая – уборка урожая, вторая – посев озимых культур. Подготавливать землю тоже нечем.

По факту поджога возбуждено уголовное дело Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества». Идет расследование, назначены экспертизы.

Дело стоит на контроле у прокурора Алтайского края Антона Германа.

- Антон Герман дал поручение принять исчерпывающий комплекс мер по установлению обстоятельств произошедшего и раскрытию преступления, привлечению к уголовной ответственности виновных, взысканию причиненного ущерба, - рассказали в региональной прокуратуре.

Алексей Бутырский очень рассчитывает на то, что виновных найдут и они понесут наказание. Телефон для связи с Алексеем: +7 913 269 56 67

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