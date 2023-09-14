Избирком Алтайского края передал вакантный мандат АКЗС Константину Ежову

48-е заседание избиркома. Фото: Избирательная комиссия Алтайского кря

На 48-м заседании Избирательной комиссии Алтайского края было принято решение о передаче вакантного мандата в АКЗС Константину Ежову, из партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Вакантный мандат образовался по итогам 22-ой сессии АКЗС, на котором были досрочно прекращены полномочия депутата Антона Васильева. Он перешел на должность Уполномоченного по правам человека в регионе.

Константин Ежов, который получил вакантный мандат, является генеральным директором АО «Курорт Белокуриха». Должность занимает с 2012 года.

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