Выборы губернатора Алтайского края: основные итоги, явка, мнение кандидатов

Всего в голосовании приняли участие 547 926 жителей Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подведены итоги выборов губернатора. Лидером гонки стал Виктор Томенко, за него проголосовали более – 417 073(76,16%) избирателей. Подробнее о ходе голосования и его предварительных итогах рассказала председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Явка

Всего в голосовании (на избирательных участках и в дистанционно-электронной форме) приняли участие 547 926 жителей Алтайского края. Это 31,04% от числа всех избирателей.

Выборы 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

- Большую активность проявили жители сельских территорий. В среднем явка избирателей здесь составила 38,5%. Безусловным лидером по явке стал Родинский район, где в голосовании приняли участие более 80% жителей. Можно также выделить муниципалитеты, которые показали явку более 50% - Алейский, Завьяловский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Суетский, - отмечает Ирина Акимова.

По информации Избиркома средняя явка по городским округам составила 17,6%. Самым активным стал ЗАТО Сибирский – здесь на участки пришло 53,8% избирателей.

Выборы 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Электронное голосование

На прошедших выборах в Алтайском крае впервые применялась дистанционно-электронная система голосовании (ДЭГ). В этом формате можно было проголосовать удаленно со смартфона или компьютера, причем в любое время с 8 по 10 сентября, например, ночью, когда обычные участки не работают. Голосование проходило через портал Госулуг.

- До 4 сентября о своем желании принять участие в дистанционно-электронном голосовании высказались 111 851 человек - это 6,3% от общего числа всех потенциальных избирателей края. Активность на портале электронного голосования наблюдалась в течение всех трех дней голосования. Воспользовались в итоге системой ДЭГ 99 060 человек, - рассказала Ирина Акимова.

Еще одно новшество - голосование в следственных изоляторах за пределами Алтайского края, в частности на территории Москвы и Московской области. Там своим правом проголосовать воспользовались 25 жителей нашего региона. Кроме этого, выборы губернатора прошли и в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алтайского края. Здесь проголосовали 1426 обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений.

По данным избирком региона, в течение недели после окончания выборов будет завершен анализ их итогов, установлены и опубликованы результаты. Торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок губернатора Алтайского края Виктора Томенко состоится 18 сентября в краевом драмтеатре им. В.М. Шукшина.

Выборы 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

СПРАВКА КП

Результаты голосования

Действующий губернатор Виктор Томенко – 417 073 (76,16%)

Евгения Боровикова («Справедливой России – За правду») – 51 802 голоса (9,46%)

Сергей Булаев (ЛДПР) – 43 571 голос (7,96%)

Сергей Малинкович («Коммунистов России») – 22 812 голосов (4,17%),

ДОСЛОВНО

Виктор Томенко, действующий губернатор Алтайского края

- Выборы губернатора в этом году в Алтайском крае, пожалуй, главное общественно-политическое событие. Надо сказать, что выборы прошли спокойно – все три дня. Можно сказать, что они состоялись прозрачными, законными. Можно также отметить, что обстановка на участках была доброжелательной, были обеспечены в полном объеме безопасность, информирование избирателей.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании, кто пришел на свои избирательные участки, кто проголосовал с помощью ДЭГ. Явка более 30 % для выборов губернатора Алтайского края - это среднее многолетнее значение.

Без сомнения я хотел бы высказать слова искренней благодарности и признательности тем, кто поддержал мою кандидатуру. Это очень важно для губернатора – понимать, что ты опираешься на оценки, мнения и доверие жителей своего региона. Это в том числе и оценка результатов нашей деятельности за прошедшие 5 лет, это и доверие по поводу тех планов и проектов, которые мы сегодня реализуем и которые заявляем на будущее. И, конечно, это отношение к действующим политикам и политическим силам.

МНЕНИЯ

После выборов кандидаты в губернаторы дали свои комментарии информационному агентству «Банкфакс».

Евгения Боровикова, кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду»:

- Будем честны, мне не хватило средств. По сравнению с другими кандидатами я потратила всего 475 тысяч рублей. Все, что смогла, сделала. Мы с агитбригадой из шести человек проехали 25 муниципалитетов. Если бы у меня было больше средств, то можно было получить результат получше: мобилизовать свой электорат и убедить их прийти на выборы. Тем не менее при моих условиях я считаю, что это неплохой результат.

Сергей Булаев, кандидат от партии ЛДПР:

- Конечно, вопрос весь в явке - порядка 30 %. Весь оппозиционный электорат остался дома. К огромному сожалению, наше население перестало верить в институт выборов. Для меня это первая кампания в качестве кандидата в губернаторы. Я получил колоссальный опыт. В следующий раз с учетом этого опыта я буду строить кампанию иначе. Считаю, что добьюсь другого результата.

Сергей Малинкович, кандидат от партии «Коммунисты России»:

- Я искренне благодарю почти 23 тысячи избирателей, которые отдали мне свои голоса как кандидату от компартии «Коммунисты России». Я считаю, что это очень хороший результат с учетом того, что наша партия только менее двух лет назад вошла в большую политику Алтайского края.

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