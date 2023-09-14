Небольшой дождь возможен в конце дня в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 14 сентября погода будет умеренно теплой и пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В Алтайском крае 14 сентября температура воздуха поднимется до значений от +15 до +20 градусов. По большей части районов края пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер юго-восточный со скоростью 2–7 метра в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле 14 сентября температура воздуха будет от +17 до +19 градусов. Небольшой дождь возможен в конце дня. Ветер будет дуть с юго-восточного направления со скоростью 2-7 метра в секунду.

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