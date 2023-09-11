Убирать ли в шкаф босоножки: чего ждать от бабьего лета на Алтае

Календарное бабье лето наступает 14 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласитесь, минувшие выходные побаловали солнышком. Денечки стояли такие теплые, бархатные и нежные, что народ рванул в сады, парки, высыпал на улицы города, кто-то снова достал из шкафа убранные на зиму босоножки.

Неужели наступило бабье лето, и как долго оно продлится? На вопрос «Комсомолки» ответила синоптик Алтайского гидрометцентра Наталья Кобякова.

- Календарное бабье лето на самом деле начинается с 14 сентября, - пояснила Наталья Валентиновна. - В выходные, по словам синоптика, к нам повеяло теплом с Юго-Западных районов, возможно, из Казахстана. Но уже с началом недели стало прохладней.

А завтра, 12 сентября, не забудьте захватить зонтик, - советует Наталья Кобякова. - Ожидается интенсивный проливной дождь, может, стоит вспомнить и о резиновых сапогах.

По прогнозам гидрометцентра, в следующие дни недели также возможны осадки, правда, уже не такие интенсивные.

Во второй декаде сентября, выпадающей как раз на бабье лето, дневная температура воздуха продержится в пределах + 16… +21 градус тепла. В отдельных районах по югу воздух может прогреваться до + 24 градусов. В это время также возможны кратковременные дожди с грозами.