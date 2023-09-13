«Динамо-Алтай» - «Химик»: когда и во сколько состоится игра ВХЛ

На «Титов Арене» запланирована широкая развлекательная программа. Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Алтай»

Сегодня, 13 сентября, в 19:00 на льду «Титов Арены» в матче ВХЛ встретятся «Динамо-Алтай» и «Химик» (Воскресенск).

Команда «Химик» из подмосковного города Воскресенск является одним из лидеров сезона ВХЛ. На старте сезона динамовцы провели 2 матча, а «Химик» уже 5 матчей. С 4 победами и 1 поражением подмосковная команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

На «Титов Арене» запланирована широкая развлекательная программа: музыкальные выступления, фотозона, можно даже сыграть в игровую приставку. Тем кто не сможет прийти на матч лично, можно посмотреть прямую трансляцию, ссылка на нее будет размещена на официальном сайте «Динамо-Алтай».

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