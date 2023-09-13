Барнаульская команда 11 сентября отправилась во Владивосток. Фото: пресс-служба ФК «Динамо Барнаул»

В матче пути регионов Кубка России по футболу 13 сентября встретятся две команды общества «Динамо»: из Владивостока и из Барнаула. Начало игры в 15:50 по барнаульскому времени.

Барнаульская команда 11 сентября отправилась во Владивосток, где уже провела предыгровую тренировку. При этом «Динамо Барнаул» не может рассчитывать на нескольких важных игроков. Так из-за перебора желтых карточек не сыграют Дмитрий Бакай и Артем Яркин, а по состоянию здоровья в матче не примут участия основной вратарь Богдан Карюкин и Никита Зубчихин.

Матч начнется в 15:50 по барнаульскому времени. Прямую трансляцию кубковой встречи можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Футбольный клуб «Динамо Барнаул» одержал уверенную победу над «Оренбургом-2»

Матч «Динамо Барнаул» - «Оренбург-2» закончился со счетом 3:0 (подробнее)