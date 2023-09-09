Динамовцы поднимаются на третью строчку в турнирной таблице. Скриншот прямой трансляции сообщества LEON — Вторая Лига | Дивизион Б

Встреча девятого тура Лиги 2 «Динамо Барнаул» - «Оренбург-2» закончилась уверенной победой хозяев поля. Итоговый счет матча - 3:0.

Динамовцы уверено начали матч: уже на первой минуте гол забил Михаил Осипов, который весь матч проведет на высоком уровне, постоянно создавая угрозу со своего фланга. «Оренбург-2» пытались перехватить инициативу и создавали моменты, но толком этого сделать не получалось. Отличный матч провел вратарь оренбуржцев Андрей Ходанович, у которого в этом сезоне есть два матча за основную команду «Оренбурга», однако защитники гостей часто ошибались.

Во втором тайме динамовцы закрепили успех. На 60 минуте забил Дмитрий Бакая, а на 71 минуте - Владимир Завьялов. Динамовцы поднимаются на третью строчку в турнирной таблице, пока не будут известны результаты матча «Носта» - «Химик-Август», который также пройдет сегодня, 9 сентября.

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