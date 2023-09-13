Часть оставшейся кладки фасада дома на Павловском тракте демонтируют

Павловский тракт, 126 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Вечером 12 сентября в Барнауле в доме на Павловском тракте, 126 произошло частичное обрушение части фасада. Специалисты приняли решение о демонтаже оставшейся части кирпичной кладки.

Напомним, обрушение произошло в 19.50. Со стороны двора обрушилась кирпичная кладка колонны со 2 по 11 этаж, разделяющей балконы пожарного выхода и балконы квартир. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили два припаркованных автомобиля.

– Жильцы дома были оповещены о происшествии, ограничен вход в подъезд дома. Для охраны общественного порядка около подъезда организовано круглосуточное дежурство полиции, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Кроме того, для безопасности жильцов у входа в подъезд установили козырьки. Эксперты специализированной организации уже провели обследование дома и дали заключение, что угрозы обрушения несущих конструкция здания нет.

Ситуация с домом находится на контроле администрации Индустриального района.