В «свечке» на Павловском тракте обрушился фасад

Место происшествия. Фото: прокуратура АК

Во вторник, 12 сентября, в Барнауле в «свечке» на Павловском тракте, 126 обрушился фасад. Прокуратура проводит проверку.

– Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку в связи с обрушением кирпичной кладки на многоквартирном доме в городе Барнауле, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, сообщение об обрушении кирпичной кладки фасада поступило около восьми часов вечера. По предварительным данным обрушилась облицовка с 11 по 2 этажи.

На место происшествия направили территориального прокурора, а также заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, замглавы администрации города по защите населения и информации Денис Ращепкин, глава администрации Индустриального района Денис Летягин и руководители городских служб.

По информации властей, пострадавших среди людей нет и это удивительно, поскольку фаса обрушился со стороны двора, где достаточно много прохожих. Однако поврежден как минимум один автомобиль.

По результатам проверки будет дана оценка работы управляющей организации по содержанию дома. Также предстоит дать оценку в целом состоянию строительных конструкций. Для этого привлечена специализированная организация.