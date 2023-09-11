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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 10:29

75-летняя пассажирка ВАЗа погибла в ДТП на Алтае до приезда «скорой помощи»

Смертельное ДТП случилось на алтайской трассе днем 11 сентября
Александра Сапожкова
Пожилой водитель не уступил дорогу встречной Toyota Corolla

Пожилой водитель не уступил дорогу встречной Toyota Corolla

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 11 сентября в 12:20 в Алтайском крае на автодороге К- 03 произошло смертельное ДТП, сообщается в паблике «Инцидент Рубцовск».

По предварительным данным ГИБДД, водитель ВАЗа 1948 года рождения ехал от села Калиновка в направлении Рубцовска и в районе 71-го километра при повороте налево не уступил дорогу встречной Toyota Corolla. За рулем иномарки находилась девушка 1982 года рождения.

В результате столкновения пассажирка Toyota - женщина 1957 г.р. получила травмы, ее увезли в Горбольницу №1.

А 75-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

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