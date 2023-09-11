75-летняя пассажирка ВАЗа погибла в ДТП на Алтае до приезда «скорой помощи»

Пожилой водитель не уступил дорогу встречной Toyota Corolla Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 11 сентября в 12:20 в Алтайском крае на автодороге К- 03 произошло смертельное ДТП, сообщается в паблике «Инцидент Рубцовск».

По предварительным данным ГИБДД, водитель ВАЗа 1948 года рождения ехал от села Калиновка в направлении Рубцовска и в районе 71-го километра при повороте налево не уступил дорогу встречной Toyota Corolla. За рулем иномарки находилась девушка 1982 года рождения.

В результате столкновения пассажирка Toyota - женщина 1957 г.р. получила травмы, ее увезли в Горбольницу №1.

А 75-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

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