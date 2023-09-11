24-летняя москвичка скончалась на месте ДТП на Алтае

В момент аварии она находилась на заднем сиденье. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Днем 10 сентября около 15:15 вблизи села Мыюта Республики Алтай произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в местном ГУ МВД.

По предварительным данным, 24-летняя жительница Алтайского края за рулем Honda Torneo не справилась с управлением и выехала на встречку в запрещенном месте. Она столкнулась с грузовым автомобилем Volvo VNL с полуприцепом, за рулем которого находился 32-летний житель Майминского района.

В результате на месте происшествия погибла пассажирка Honda - 24-летняя москвичка.

- В момент аварии она находилась на заднем сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности, - сказали в полиции.

Сейчас по факту проводится проверка.