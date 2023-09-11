18-летнего парня, который пропал еще 28 августа, разыскивают на Алтае

Ориентировка на Дмитрия Ягунова Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Волонтеры «ЛизаАлерт» разыскивают 18-летнего бийчанина Дмитрия Ягунова. Молодой человек ушел в неизвестном направлении 28 августа, и до сих пор о нем ничего не известно.

Приметы парня: среднее телосложение, рост 160 см., темные волосы, карие глаза.

Был одет в синие штаны, сандалии и черную футболку с надписью.

Если вам что-либо известно о местонахождении жителя Бийска, звоните по тел. 8-800-700-54-52 или 112.

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