В Барнауле завершили поиски пропавшей 7 сентября школьницы

Поиски девочки завершены Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершены поиски пропавшего подростка. Девочка ушла из дома 7 сентября в школу, но так и не вернулась домой. Сейчас ее местонахождение установлено, сообщили в СК.

Где находилась несовершеннолетняя все это время - неизвестно. Сейчас с ней все в порядке, ее жизни ничего не угрожает. Ребенка передали родителям. Нашли несовершеннолетнюю вечером 8 сентября.

- В ходе расследуемого уголовного дела следователи СК продолжают устанавливать причины и обстоятельства, при которых несовершеннолетняя пропадала, исследуются условия жизни и воспитания ребенка, - добавили в СК.

Напомним, в поисках школьницы участвовали волонтеры, правоохранители, спасатели и неравнодушные граждане.