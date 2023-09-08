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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 13:54

В Барнауле завершили поиски пропавшей 7 сентября школьницы

Поиски пропавшей несовершеннолетней завершили в Алтайском крае
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Поиски девочки завершены

Поиски девочки завершены

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершены поиски пропавшего подростка. Девочка ушла из дома 7 сентября в школу, но так и не вернулась домой. Сейчас ее местонахождение установлено, сообщили в СК.

Где находилась несовершеннолетняя все это время - неизвестно. Сейчас с ней все в порядке, ее жизни ничего не угрожает. Ребенка передали родителям. Нашли несовершеннолетнюю вечером 8 сентября.

- В ходе расследуемого уголовного дела следователи СК продолжают устанавливать причины и обстоятельства, при которых несовершеннолетняя пропадала, исследуются условия жизни и воспитания ребенка, - добавили в СК.

Напомним, в поисках школьницы участвовали волонтеры, правоохранители, спасатели и неравнодушные граждане.