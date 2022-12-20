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Общество20 декабря 2022 10:08

Вау-эффект: Михаила Галустяна покорил антигравитационный торт барнаульского кондитера

Михаила Галустяна покорил антигравитационный торт барнаульского кондитера
Александра Сапожкова
Чтобы создать лакомство, кондитеру потребовалась целая неделя

Чтобы создать лакомство, кондитеру потребовалась целая неделя

Фото: Из личного архива героя публикации

В декабре в барнаульском пятизвездочном отеле «Заречье» прошла закрытая вечеринка, которую устроили ко дню рождения местного бизнесмена. Вести программу и развлекать гостей пригласили знаменитых актеров и юмористов Александра Гудкова, Екатерину Варнаву и Михаила Галустяна. А еще одной звездой праздника стал потрясающий торт от барнаульского кондитера Евгении Поздняковой.

Будто «парит»

Этот торт – настоящий шедевр кондитерского искусства. Коржи с шарами будто «парят» в воздухе. Специалисты называют это эффектом антигравитации.

- Как именно достигается этот эффект? Процесс создания конструкции специфический, в целом скажу, что есть определенная основа, на которой все это держится. Это технические моменты, свои кондитерские «фишки», - говорит Евгения.

Чтобы создать лакомство, кондитеру потребовалась целая неделя. Сначала, как архитектор, она делала многочисленные расчеты, замеры, чертила, рисовала эскизы и занималась прочей бумажной работой.

- Надо просчитать все до миллиметра. Надо понимать физику, куда что перенаправлять, чтобы это все не покосилось и не рухнуло. Пока нет четкого чертежа, к работе я не приступаю, - делится кондитер.

Три начинки и «Шоколадный велюр»

В итоге Евгения создала шикарный четырехъярусный бисквитный торт с тремя начинками и с покрытием «Шоколадный велюр». Высотой (с подложкой) он получился около метра, весом 8 кг (а с конструкцией и все 10!). Диаметр самого большого нижнего коржа составил 55 см, а самого маленького верхнего – 16.

- «Велюр» делается с помощью краскопульта. Сначала торт покрывается шоколадом, а после черной краской из пульта, - раскрывает секрет кондитер. - Но это, конечно же, не просто краска, а бельгийский шоколад с какао-маслом и добавлением черного красителя. Он распыляется тонким слоем, и получается мелкая крапинка, напоминающая велюровое покрытие. Смотрится очень стильно!

Диаметр самого большого нижнего коржа составил 55 см, а самого маленького верхнего – 16

Диаметр самого большого нижнего коржа составил 55 см, а самого маленького верхнего – 16

Фото: Из личного архива героя публикации

А начинки – просто невероятные. Они называются «Нежность», «Баунти» и «Шоколадный праздник».

«Нежность»: тонкие медовые коржи, крем-чиз, вишня.

«Баунти»: шоколадные бисквиты, шоколадно-кокосовый мусс и конфеты «Раффаэлло», которые кондитер делает сама из белого шоколада, кокоса и кокосовых сливок.

«Шоколадный праздник»: шоколадные бисквиты, фундук в шоколаде, мусс на белом шоколаде и шоколадный крем.

Золотистые шары между ярусами Евгения изготовила из мастики. Они съедобные, но несут чисто декоративную функцию.

По словам кондитера, антигравитационные торты собираются на месте – такая хрупкая конструкция не предназначена для транспортировки. Но Евгении изделие пришлось везти в машине уже в собранном виде.

- Я, конечно, очень волновалась, переживала, ответственность была огромна. Но мы с мужем умудрились это сделать. Так что и невозможное возможным может быть, - улыбается кондитер.

Подача торта была не менее эффектной, чем само лакомство. Обычно блюдо выносят в конце праздника, но организаторы той вечеринки решили удивить гостей в самом начале.

- Мы с мужем его выкатывали через весь зал к сцене, торт был с подсветкой, с дымовым эффектом. Гости посмотрели, оценили, сфотографировались, и мы его увезли в холодильную комнату, где он ждал второго выхода в конце вечера. Я дала инструкции официантам, как его разрезать, и уехала, - вспоминает Евгения.

Однако инициативу перехватил Михаил Галустян: когда торт выкатили во второй раз, шоумен настолько восхитился, что сам взялся резать его на куски вместо официантов!

- Но этого я уже не видела. Мне сообщили об этом организаторы праздника, - уточнила автор изделия.

Кстати, в торте был спрятан сюрприз - небольшой серебряный ключик. Его положили специально для гостей. Кусок с приятным подарком достался одной из девушек.

А был еще случай

Минувшим летом еще один оригинальный торт Евгении Поздняковой «принял» участие в частной вечеринке со звездами – это был день рождения женщины. Тогда на праздник приезжали юмористы Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев (оба в качестве ведущих) и певица Любовь Успенская. Кондитер изготовила огромный полый шар из маленьких цветочков. Его нужно было разбить и достать изнутри дорогостоящий подарок для именинницы – часы Rolex.

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