Вау-эффект: Михаила Галустяна покорил антигравитационный торт барнаульского кондитера

Чтобы создать лакомство, кондитеру потребовалась целая неделя Фото: Из личного архива героя публикации

В декабре в барнаульском пятизвездочном отеле «Заречье» прошла закрытая вечеринка, которую устроили ко дню рождения местного бизнесмена. Вести программу и развлекать гостей пригласили знаменитых актеров и юмористов Александра Гудкова, Екатерину Варнаву и Михаила Галустяна. А еще одной звездой праздника стал потрясающий торт от барнаульского кондитера Евгении Поздняковой.

Будто «парит»

Этот торт – настоящий шедевр кондитерского искусства. Коржи с шарами будто «парят» в воздухе. Специалисты называют это эффектом антигравитации.

- Как именно достигается этот эффект? Процесс создания конструкции специфический, в целом скажу, что есть определенная основа, на которой все это держится. Это технические моменты, свои кондитерские «фишки», - говорит Евгения.

Чтобы создать лакомство, кондитеру потребовалась целая неделя. Сначала, как архитектор, она делала многочисленные расчеты, замеры, чертила, рисовала эскизы и занималась прочей бумажной работой.

- Надо просчитать все до миллиметра. Надо понимать физику, куда что перенаправлять, чтобы это все не покосилось и не рухнуло. Пока нет четкого чертежа, к работе я не приступаю, - делится кондитер.

Три начинки и «Шоколадный велюр»

В итоге Евгения создала шикарный четырехъярусный бисквитный торт с тремя начинками и с покрытием «Шоколадный велюр». Высотой (с подложкой) он получился около метра, весом 8 кг (а с конструкцией и все 10!). Диаметр самого большого нижнего коржа составил 55 см, а самого маленького верхнего – 16.

- «Велюр» делается с помощью краскопульта. Сначала торт покрывается шоколадом, а после черной краской из пульта, - раскрывает секрет кондитер. - Но это, конечно же, не просто краска, а бельгийский шоколад с какао-маслом и добавлением черного красителя. Он распыляется тонким слоем, и получается мелкая крапинка, напоминающая велюровое покрытие. Смотрится очень стильно!

Диаметр самого большого нижнего коржа составил 55 см, а самого маленького верхнего – 16 Фото: Из личного архива героя публикации

А начинки – просто невероятные. Они называются «Нежность», «Баунти» и «Шоколадный праздник».

«Нежность»: тонкие медовые коржи, крем-чиз, вишня.

«Баунти»: шоколадные бисквиты, шоколадно-кокосовый мусс и конфеты «Раффаэлло», которые кондитер делает сама из белого шоколада, кокоса и кокосовых сливок.

«Шоколадный праздник»: шоколадные бисквиты, фундук в шоколаде, мусс на белом шоколаде и шоколадный крем.

Золотистые шары между ярусами Евгения изготовила из мастики. Они съедобные, но несут чисто декоративную функцию.

По словам кондитера, антигравитационные торты собираются на месте – такая хрупкая конструкция не предназначена для транспортировки. Но Евгении изделие пришлось везти в машине уже в собранном виде.

- Я, конечно, очень волновалась, переживала, ответственность была огромна. Но мы с мужем умудрились это сделать. Так что и невозможное возможным может быть, - улыбается кондитер.

Подача торта была не менее эффектной, чем само лакомство. Обычно блюдо выносят в конце праздника, но организаторы той вечеринки решили удивить гостей в самом начале.

- Мы с мужем его выкатывали через весь зал к сцене, торт был с подсветкой, с дымовым эффектом. Гости посмотрели, оценили, сфотографировались, и мы его увезли в холодильную комнату, где он ждал второго выхода в конце вечера. Я дала инструкции официантам, как его разрезать, и уехала, - вспоминает Евгения.

Однако инициативу перехватил Михаил Галустян: когда торт выкатили во второй раз, шоумен настолько восхитился, что сам взялся резать его на куски вместо официантов!

- Но этого я уже не видела. Мне сообщили об этом организаторы праздника, - уточнила автор изделия.

Кстати, в торте был спрятан сюрприз - небольшой серебряный ключик. Его положили специально для гостей. Кусок с приятным подарком достался одной из девушек.

А был еще случай

Минувшим летом еще один оригинальный торт Евгении Поздняковой «принял» участие в частной вечеринке со звездами – это был день рождения женщины. Тогда на праздник приезжали юмористы Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев (оба в качестве ведущих) и певица Любовь Успенская. Кондитер изготовила огромный полый шар из маленьких цветочков. Его нужно было разбить и достать изнутри дорогостоящий подарок для именинницы – часы Rolex.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Форшмак, друлянка и солянка с сердцем марала: чем удивляют алтайские рестораны зимой

Корреспондент «Комсомолки» лично побывала в некоторых заведениях и узнала, что подают на стол этой зимой. Осторожно, при прочитывании материала могут потечь слюнки, уберите от экранов слишком голодных людей! (подробнее)