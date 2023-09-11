Явка на выборах губернатора в Алтайском крае в 2023 году превысила 31%

Явка на выборах губернатора в Алтайском крае в 2023 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Явка на выборах губернатора в Алтайском крае составила 31,06%. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

В течение трех дней – 8,9 и 10 сентября - участие в выборах (в том числе и в дистанционном электронном голосовании) приняли 547 926 избирателей. Самым активным стал Родинский район – там проголосовали более 80% избирателей.

В целом среди сельских территорий явка составила 38,5%, среди городских - 17,6%.

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