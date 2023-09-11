Предварительные итоги выборов губернатора Алтайского края -2023: лидирует Виктор Томенко

Предварительные итоги голосования на выборах губернатора Алтайского края-2023. Скриншот с сайта ЦИК

Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования на выборах губернатора Алтайского края. Судя по данным, Виктор Томенко набрал 76,16% голосов.

На данный момент обработано 100% протоколов. Евгения Боровикова от «Справедливой России – за правду» получила 9,46% голосов – за нее проголосовало 51 798 избирателей. Сергей Булаев от ЛДПР получил поддержку 7,96% избирателей (43 570 голосов). А Сергей Малинкович от «Коммунистов России» - 4,17% (22 812).

За Виктора Томенко (от «Единой России») проголосовали 417 068 тыс. человек.