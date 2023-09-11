В барнаульском зоопарке показали, как подрос рыжий шотландский бычок Трофим

Бычок - настоящий красавец Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Барнаульский зоопарк в группе во «ВКонтакте» показал, как выглядит подросший рыжий бычок Трофим.

- Посмотрите, как повзрослел, настоящий красавец! – написали сотрудники «Лесной сказки».

Трофим - бычок породы хайленд. Он станет женихом для двухлетней коровы Маруси, которую в прошлом году привезли в Барнаул из зоопарка Нижнего Новгорода.

Эта порода – очень миловидная. У животных яркая рыжая шерстка, шикарная прическа, они добрые и любят человека.

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