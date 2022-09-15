Животные барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Барнаульская «Лесная сказка» пополнилась тремя представительницами прекрасного пола. Из нижегородского зоопарка «Лимпопо» туда прибыли милые «девчонки» - зебра Чапмана по кличке Зузу, шотландская корова Хайленда Маруся и полярная волчица Альба.

Невеста Василия

- У меня, как у директора зоопарка, есть такое правило: каждой твари по паре. И как только у нас появился самец зебры Василий, я сразу начал в других зоопарках искать ему вторую половинку, - рассказывает директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

В итоге «девочка» нашлась в Нижнем Новгороде. Однако надо было подождать, пока она подрастет. Лето малышка пожила с мамой, а когда начала самостоятельно кушать, ее забрали. Сейчас красавице Зузу уже почти год. Однако с женихом общаться ей еще рано.

- Василий очень обрадовался появлению невесты, очень активно реагировал. Но она пока маленькая, и мы не можем ее соединять со взрослой особью. Поэтому живут они в разных клетках, но «переговариваться» между собой могут, - пояснил Сергей Писарев.

Корова с шикарной прической

Годовалая Маруся после тяжелой дороги пока еще не привыкла к новому месту жительства, и порой показывает свой норов.

- Вчера, например, она меня рожками немного пободала – освобождала свою территорию, чтобы ей не мешали. Но вообще более милого создания из копытных по внешнему виду, взгляду, поведению найти сложно. Она шикарного рыжего цвета, с шикарной прической, очень добрая, любит человека. Поэтому, думаю, через недельку мы будем с ней спокойно общаться и обниматься, - говорит директор «Лесной сказки».

По его словам, Марусе тоже будут искать жениха, чтобы появились милые и потешные телята.

Полярная «блондинка»

Полярные волки значительно крупнее своих собратьев, и у них очень широкие лапы, чтобы было удобно бегать по снегу. А шерстка у этих зверей светлая, почти белая.

- Это самые симпатичные, мимимишные и добрые из волков, хотя и хищники. Наша Альба - миленькая и красивенькая «девочка». Пока ей полгода, и к человеку она относится вполне лояльно. Вот вчера, например, всех облизывала и виляла хвостиком, - делится Сергей Писарев.

«Блондинку» Альбу также не оставят в одиночестве. Директор планирует договориться с новосибирским зоопарком, чтобы оттуда самочке прислали жениха.

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