Семилетнюю девочку в Бийске зажало дверями автобуса

Женщина заявила, что не оставит водителя безнаказанным Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска в паблике «ЧП Бийск» сообщила об инциденте с ее семилетней дочкой в автобусе №27.

По ее словам, 10 сентября днем они с ребенком пытались сесть в этот автобус на остановке «Детский мир». И когда девочка была на первой ступени, водитель начал закрывать двери. В результате ее зажало дверями.

- Водитель даже не удосужился банально извиниться. Мало того, он начал угрожать, что сейчас бросит автобус и возить нас будет некому! Детская боль и слезы, наверное, ничего не значат. Водители таких маршрутов себя чувствуют просто богами, – возмущается горожанка.

Женщина заявила, что зафиксирует все синяки и ссадины у ребенка и не оставит водителя безнаказанным.

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