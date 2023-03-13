С матом и перцовым баллончиком. Полиция проводит проверку после ЧП в барнаульском автобусе

После распыления баллончика в салоне пассажиры вышли на улицу. Скриншот видео паблика «Инцидент Барнаул»

На прошлой неделе на сайте сообщества «Инцидент Барнаул» появилось видео с кашляющими пассажирами автобуса и нецензурной лексикой. В кадре крупная женщина (как оказалось, водитель автобуса) материт пассажирку, распылившую баллончик в салоне. Тут же матом ругается мужчина, в которого брызнули перцем. «А ты зачем к ней привязался? Не видишь она же старая корова!» - не стесняется в выражениях водитель.

Комментируя эту новость, народ разделился на тех, кто напустился на женщину, которая решила разбрызгать перец в закрытом салоне, и тех, кто ее защищает. Среди откликнувшихся была и пассажирка, которая рассказала, что до этого был конфликт и рукоприкладство.

-Я сидела на заднем сиденье спиной к ним, а потом услышала ор, не понятно, о чём, и он её ударил, - написала в сети свидетельница происшествия.

Чуть позднее на этом же сайте появилось сообщение от барнаульца Казимира, который опознал в пассажире, на которого брызнули перцем, своего буйного соседа.

- Его зовут Максим, он живет в нашем доме, и постоянно нарушает границы личного пространства,- рассказал Казимир «Комсомолке». – К примеру, среди ночи может на всю катушку музыку включить, аж весь дом дрожит. В ноябре у меня накипела злость, я пришел к нему и стал кричать, он в ответ стал на меня бросаться с кирпичом. Потом пообещал не включать громко музыку больше, но через день снова музыкальный грохот повторился в час ночи. Мы вызвали полицию, но этот псих ушел к тому времени, а утром стал долбиться в мою дверь. Когда я открыл, сломал мне нос.

По словам Казимира, от Максима постоянно пахнет алкоголем, и в общении он очень неприятный.

- Подходит близко всегда к людям, трогает. По словам соседей был случай, когда он в песочнице перед детьми раздевался, кого-то заманивал в квартиру котенка смотреть, но как объяснили мне в полиции, до преступления не дошло и дело на него не завели. А вот за то, что нос сломал и угрожал мне ножом, дела заведены. По словам дознавателя, теперь нас ожидает очная ставка.

Казимир считает ситуацию с самообороной в автобусе №108 неоднозначной.

- С одной стороны от этого баллончика пострадали остальные пассажиры, с другой стороны, зная своего буйного и неадекватного соседа, я понимаю, что он и полез к женщине, и ударил. При этом, судя по всему, никто в автобусе за нее не заступился. Его и в нашем доме многие боятся и стараются не связываться.

В пресс-службе МВД Алтайского края сообщили, что по факту инцидента в барнаульском автобусе № 108 проводится проверка. Также в полиции подтвердили факты по перелому носа, нарушению тишины и угрозам со стороны мужчины, в которого брызнули перцовым баллончиком в салоне автобуса.

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