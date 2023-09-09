За неделю в Алтайском крае клещи укусили 198 человек

Продолжается осенний этап активности клещей
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за прошедшую неделю от укусов клещей в Алтайском крае пострадало 198 человек. Чаще всего кусали грибников, так как они много времени находятся в лесной зоне. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.
В настоящее время продолжается осенний этап активности клещей. Он продлится до конца сентября. За прошедшую неделю из 198 укусов 80% пришлось на тех людей, кто занимался сбором грибов. Поэтому специалисты рекомендуют одевать защитную одежду, регулярно осматривать тело и использовать репелленты.
При укусе клеща надо незамедлительно обращаться в больницу, так как в течение 96 часов должен быть решен вопрос о введение иммуноглобулина.
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