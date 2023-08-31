На Алтае начался осенний пик активности клещей

Чаще всего клещи присасываются к людям в лесах, на опушках и в окрестностях населенных пунктов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с третьей декады августа начался рост активности клещей. По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю в регионе от укусов этих паразитов пострадали 96 человек. Чаще всего клещи присасываются к людям в лесах, на опушках и в окрестностях населенных пунктов. А так как сейчас многие ходят за грибами, то вероятность быть укушенным возрастает.

- Осенний сезон активности клещей связан с тем, что жара спала и установилась теплая погода, которая очень благоприятна для клещей. Опасность быть укушенным сохраняется в сентябре и октябре. Бывали даже случаи присасывания в ноябре – все зависит от погоды. За прошлую неделю к нам с укусами обратилось около 50 человек. Всего же на осень приходится около 10% от всего количества укусов за год, - говорит Константин Сафьянов, заместитель директора по медицинской деятельности компании ООО «Аско-Мед-Плюс».

Также специалисты отмечают, что сейчас активизировались клещи рода дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. В целом же в наших краях более распространен лесной сибирский клещ.

- Есть мнение, что осенние укусы менее опасны. Но не стоит на это уповать, это не так. Любой укус клеща надо рассматривать как потенциальную угрозу заражения, - отмечает Константин Сафьянов.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно немедленно обратиться в поликлинику, где будет решаться вопрос о введении иммуноглобулина. Если паразит окажется энцефалитным, то препарат необходимо поставить не позднее 96 часов с момента укуса.

В этом году с момента начала сезона активности от клещей пострадали 7402 человека, из них 1975 ребенка. При исследовании снятых паразитов в 22,8% случаев обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а в 7,4% - вирус клещевого энцефалита.

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