В Барнауле гиревики померились богатырской силой

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский государственный технический университет в эти дни не только собирал студентов на лекции, но и стал местом для проведения соревнований среди гиревиков – здесь состоялся чемпионат Воздушно-космических сил.

Силы, действительно, оказались просто космическими, а как в воздух взлетали гири! Как будто спортсмены знаю как отключить гравитацию на Земле. Это был уже второй турнир такого уровня, который состоялся в манеже «политеха». В общей сложности в Барнаул съехались около 300 спортсменов из 25 команд соединений, объединений и высших военно-учебных заведений Воздушно-космических сил Министерства обороны РФ.

За медали турнира сражаются действующие чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, России, Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту. Наравне с другими гири тягают четыре заслуженных мастера спорта России, 13 мастеров спорта России международного класса, 29 мастеров спорта России и многие другие. Кто-то из них пытается повторить свой успех, а кто-то улучшить результат. Как бы то ни было, накал страстей ничуть не меньше.

Всего до 8 сентября будет разыгран 21 комплект наград. Сильнейших определят в спортивных дисциплинах «длинный цикл», «двоеборье», «рывок», а также в командной эстафете: мужчины с гирями 24 кг и 32 кг (коэффициент 1; 2), женщины — 16 кг и 24 кг (коэффициент 1; 2).

– Победители и призеры соревнований в личном зачете будут награждены эксклюзивными медалями, грамотами и памятными призами от спонсоров соревнований, сборные команды командном первенстве – кубками, грамотами, - говорят организаторы.

Кроме того, в каждой из спортивных дисциплин специальными призами наградят за абсолютно лучшие результаты.

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Чемпионат Воздушно-космических сил по гиревому спорту в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шестикратные чемпионы России: барнаульский клуб футболистов-ампутантов «Динамо» в очередной раз стал лидером страны

Клуб «Динамо» из Барнаула в шестой раз стал чемпионом России по футболу среди ампутантов. Это произошло после окончания второго круга чемпионата, который проводился во Владикавказе с 15 по 19 августа (подробнее)