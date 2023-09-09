На 15:00 9 сентября явка на выборах главы Алтайского края составляет 13,94%

Выборы 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Продолжается второй день голосования на выборах главы Алтайского края. По данным, которые предоставляет Избирком на 15:00 9сентября, в регионе проголосовало 13,94% избирателей.

Лидером по явке является ЗАТО Сибирский, здесь проголосовали 47,8% избирателей. Близкие показатели в Алейском районе (37,3% проголосовавших), Родинском районе (37,2%) и Суетском районе (37,1%).

Всего, по данным системы ГАС «Выборы» участие в голосовании приняли 230 207 человек.

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