Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 сентября 2023 2:56

Стала известна явка за первый день выборов губернатора Алтайского края

8 сентября проголосовало 8,69% избирателей
Александр Коровниченко
Выборы 2023

Выборы 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Названа явка избирателей в первый день выборов губернатора Алтайского края. По данным на 20:00 часов 8 сентября она составила 8,69%. Об этом сообщает Избирком Алтайского края.

По данным, которые приводит система ГАС «Выборы» в Алтайском крае 8 сентября свой голос подали 143 565 избирателей.

Также названы лидеры по явке в первый день выборов. В ЗАТО Сибирский проголосовало 43,5% избирателей, в Суетском районе – 27,7%, в Алейском районе – 27%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Явка на выборах главы Алтайского края на 15:00 8 сентября составила 5,62%

Избирательная комиссия публикует данные на 15:00 (подробнее)